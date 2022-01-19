قبل عيد ميلاده بأسابيع.. وفاة أكبر معمر في العالم!

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توفي "عميد" البشرية، الإسباني، ساتورنينو دي لا فوينتي غارسيا، عن عمر ناهز 112 عاماً و341 يوماً، قبل ثلاثة أسابيع من بلوغه 113 عاماً، وفق ما أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية في تقرير لها اليوم الأربعاء (19 كانون الثاني 2022).

وكان الإسباني قد صُنف أكبر إنسان سناً في العالم بسنً 112 عاماً و211 يوماً، وفق المنظمة التي تتخذ مقرا لها في لندن.

بسبب قصر قامته، لم يُستدع هذا الإسباني البالغ طوله متراً ونصف متر والمولود في بوينتي كاسترو في الـ11 من شباط من عام 1909، إلى القتال سنة 1936 خلال الحرب الأهلية الإسبانية وتمكّن من تأسيس شركة أحذية ناجحة.

كان للإسباني سبعة أبناء و14 حفيدا إضافة إلى 22 من أبناء الأحفاد.