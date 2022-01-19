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دراسة: السفر إلى الفضاء يدمر الخلايا الحمراء بشكل أسرع من على الأرض

19
JANUARY
2022
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يُعتبر "فقر الدم في الفضاء" أمراً معروفاً لدى العلماء منذ الرّحلات الأولى، إلّا أنّ سبب حدوثه بقيَ لغزًا.

وتوصّل باحثون كنديّون إلى المزيد من المعلومات حول تسبب السّفر إلى الفضاء في إصابة روّاد الفضاء بفقر الدّم عقب عودتهم إلى الأرض.

وفي التّفاصيل، فنُشرت الدراسة الصغيرة في مجلة Nature Medicine وأجرتها جامعة أوتاوا على 14 رائد فضاء أقاموا لمدة ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية من بينهم البريطاني تيم بيك. وتمكّن الباحثون من تتبّع خلايا الدّم الحمراء باستخدام عينات من الدّم والنّفس التي تحمل الأوكسيجين إلى أجزاء الجسم والتي أُخذت خلال رحلاتهم.

وأوضحت النتائج أنّ 50 في المئة من خلايا الدم الحمراء يتم تدميرها في الفضاء ويستمر ذلك مهما استمرت المهمة. وتأثر رواد الفضاء من الذكور والإناث على حد سواء.

ومن جهته، قال الباحث الرئيسي الدكتور جاي تروديل: "تُبيّن دراستنا أنه عند الوصول إلى الفضاء، يتم تدمير المزيد من خلايا الدم الحمراء، ويستمر ذلك طوال مدة مهمة رائد الفضاء. وإذا تمكنا من معرفة السبب، فهناك إمكانية لعلاجه أو الوقاية منه، سواء بالنسبة لرواد الفضاء أو للمرضى هنا على الأرض".

ولا يعدّ انعدام الوزن أثناء التواجد في الفضاء أساس المشكلة. فعند العودة إلى الأرض، يخسر رواد الفضاء من كتلة العظام وقوة العضلات. وبالرغم من العيش مع الجاذبية، تبيّن أنّهم ما زالوا يفقدون خلايا الدّم الحمراء بمعدّل أعلى.
ويتم تدمير ثلاثة ملايين خلية دم حمراء في الثانية في الفضاء، مقارنة بمليوني خلية دم حمراء على الأرض.

ويمكن للجسم التعويض لحسن الحظ، لكن الباحثون غير متأكدين من المدة التي يمكن أن يستغرقها الجسم في هذه الحالة المستمرة لإصلاح نفسه، بخاصة إذا كان في الفضاء في مهمة طويلة.

وشبّه الباحثون هذه الحالة بالحالة التي يعاني منها المرضى الذين أمضوا شهوراً غير نشطين في العناية المركزة بأمراض مثل كوفيد-19. وسيحتاج رواد الفضاء بالتالي إلى تعديل وجباتهم الغذائية لإنتاج المزيد من الحديد والحصول على الطّاقة.

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