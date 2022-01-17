مفاجأة لجمهور نانسي عجرم!

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تستعد الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، لإحياء حفل فني في فستيفال سيتي مول في دبي يوم الأربعاء، الواقع في 19 الجاري.

عن الحفل كتبت صفحة “دبي فستيفال سيتي مول” مشوّقة الجمهور حول الحفل وقالت: هل أنتم مستعدّون لعرض ‘تخيل’ جديد في فستيفال باي؟ انضموا للنجمة نانسي عجرم يوم 19 يناير الساعة 8:30 ليلاً خلال إطلاق العرض الجديد الذي يتضمّن أحدث أغانيها “سلامات”.

نذكر أن جيجي لامارا، مدير أعمال نانسي عجرم، قد ردّ عبر بصراحة حول الموضوع الذي طرحه المنتج صادق الصبّاح بشأن مشروع تمثيلي لنانسي التي يعتبرها جاهزة لخوض تجربة الدراما العربية بنجاح وذلك خلال حلوله ضيفًا ضمن برنامج ٤٠ حيث أكد لنا ان نانسي سبق وصرّحت ان فكرة التمثيل ليست واردة عندها حاليًا.

وردًا على سؤالنا هل فكرة التمثيل ليست مستحيلة عندها حتى لو بعد حين فأكد جيجي لامارا لنا ان كل شيء ممكن.

وكانت نانسي عجرم قد أحيت ليلة رأس سنة في مدينة الجلالة المصرية في العين السخنة بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.