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الآثار المصرية: استردينا 5500 قطعة أثرية منها 95 قطعة من إسرائيل

16
JANUARY
2022
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أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفى وزيري أن بلاده استردت كما هائلا وكبيرا من الآثار المهربة خلال الفترة الماضية.

وقال: "مصر نجحت في استرداد أكثر من 5500 قطعة أثرية مهمة تم تهريبها لأغلب دول العالم، وأبرزها 5 آلاف قطعة أثرية من أمريكا و36 قطعة من إسبانيا، و95 قطعة أثرية تم استردادها من إسرائيل خلال الأيام الماضية".

وأضاف: "سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير خلال العام الحالي 2022، وأنه لا يوجد موعد رسمي حتى الآن".

وأوضح وزيري، أنه "تم الانتهاء من إنشاءات المتحف المصري الكبير بنهاية يونيو 2020 وموعد الافتتاح لم يحدد بعد"، وأن "هناك أكثر من 300 بعثة أجنبية موجودة داخل مصر، ولكن الاكتشافات الأثرية خلال الأربع سنوات الأخيرة كانت بأياد مصرية مئة بالمئة".

وختم مازحا: "ليس هناك أجنبي بشعر أصفر وعيون خضر أكتشف أي آثار في الفترة الأخيرة داخل مصر وكلها عن طريق المصريين".

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