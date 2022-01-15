living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أليك بالدوين سيسلم هاتفه الذكي للشرطة ضمن التحقيق في حادثة إطلاقه النار على أحد أفراد فيلمه

15
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال محامي الممثل الأمريكي، أليك بالدوين، أن موكله سيسلم هاتفه الذكي، في إطار تحقيق في حادث ‏إطلاق نار لمصورة سينمائية في موقع تصوير أحدث أفلامه.
 
وذكر في بيان، أمس الخميس، أنه توصل إلى اتفاق مع سلطات ولاية نيو مكسيكو لتسليم الهاتف، لكن بعد اتخاذ خطوات لحماية خصوصية الممثل فيما يتعلق بأمور لا علاقة لها بتحقيق فيلمه "راست"، والذي شهدت كواليسه إطلاقه النار على المصورة السينمائية بالخطأ، حسبما يزعم.وقال محامي أليك بالدوين في بيان: "هاتف السيد بالدوين يتم تسليمه هذا الأسبوع لفحصه، ويواصل السيد بالدوين التعاون مع السلطات، وأي اقتراح بخلاف ذلك هو ببساطة غير صحيح".
 
وجاء البيان السابق ردا على بيان صحفي صادر من مكتب مأمور مقاطعة سانتا في، والذي يزعم أن أليك بالدوين لم يمتثل لأمر تفتيش يطلب منه تسليم الهاتف، وأن المدعي العام في نيو مكسيكو يعمل الآن مع محامي الممثل للحصول عليه.
 
وحصلت محققة سانتا في التي تقود التحقيق في واقعة إطلاق النار بموقع تصوير فيلم "راست" على أمر التفتيش في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بغرض فحص الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات على هاتف أليك بالدوين من طراز "آيفون".
وأوضحت المحققة أنها طلبت مذكرة التفتيش لأن المشتبه بهم والضحايا والشهود "غالبا ما يجرون مكالمات هاتفية أو يبعثون رسائل قبل أو أثناء أو بعد ارتكاب الجريمة".
 
وقال أليك بالدوين إنه كان يحمل سلاحا في كواليس تصوير فيلمه الجديد "راست"، وأطلق بالخطأ رصاصا حيا تسبب في مقتل المصورة السينمائية، هالينا هاتشينز.
 
وشدد بالدوين في مقابلة تلفزيونية أنه لم يضغط على الزناد، ونفى مسؤوليته عن إطلاق النار.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout