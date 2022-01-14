مطالبة باستقالته.. أزمة جونسون تتفاقم بسبب حفلة عشية جنازة الأمير فيليب

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قدم مكتب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اعتذارا للملكة إليزابيث، اليوم الجمعة (14 كانون الثاني)، بعد أن تبين أن العاملين فيه أقاموا حفلا استمر حتى وقت متأخر من الليل في داوننج ستريت عشية جنازة الأمير فيليب زوج الملكة وقت أن كان ممنوعا التجمع داخل المباني.

ويواجه جونسون حاليا أكثر الأزمات حرجا خلال رئاسته مجلس الوزراء بعد تكشف أمر سلسلة من التجمعات في داونينغ ستريت خلال فترة الإغلاق العام والحظر المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.. في وقت ربما كان يتعذر فيه على المواطن العادي أن يودّع قريبا يحتضر.



وبينما كانت ملكة بريطانيا تحضر وحيدة حزينة مراسم دفن زوجها.. كان فريق جونسون يحضر حفلا بمقره في داوننج ستريت، في وقت كان فيه تجمع أفراد من أُسر مختلفة داخل أماكن مغلقة محظورا.