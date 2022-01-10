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صدفة غريبة... عائلة جندي أميركي تتلقّى رسالة منه كتبها قبل 76 عاماً (بالصور)

10
JANUARY
2022
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تلقّت أرملة الجندي الأميركي جون غونزالفيز أخيراً رسالةً كان قد أرسلها الأخير إلى والدته قبل 76 عامًا بعدما عثر عليها مكتب البريد في الولايات المتحدة (USPS) في مرفق بريد في بيتسبرغ.

وفي التّفاصيل، فأرسل جون غونزالفيز البالغ آنذاك 22 عاماً من العمر الرسالة أثناء تواجده في ألمانيا في العام 1945 عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وجاء في الرسالة:" أمّي العزيزة، وصلتني رسالتك وأنا سعيد أنّ الأمور بخير وأنا بحالة جيّدة لكن مذاق الطعام هنا رديء. اعتني بنفسك وأتمنى رؤيتك مرة جديدة!."

وفي حين لم تصل الرسالة في ذلك الوقت، إلّا أنّ خدمة البريد في الولايات المتحدة حصلت عليها مؤخراً، ووجدت عنواناً يعود إلى أرملة الجندي المذكور، أنجلينا، ، فتم إرسال الرسالة إلى ذويه، مرفقةً برسالة أخرى من إدارة البريد، تقول: "إيصال هذه الرسالة كان أمراً مهماً جداً بالنسبة لنا".

ومن جهتها، نشرت الزوجة أنجلينا البالغة من العمر 61 عامًا من ووبرن صورًا لزوجها الراحل بعد استلامها رسميًا للرسالة. وقالت في حديث تلفزيوني: "لا أصدّق الأمر! بعد 76 عاماً وصلتني هذه الرسالة! وهذا خطّ يده! هذه صدفة جميلة!"

ويُشار إلى أنّ غونزالفيز توفّي في العام 2015.

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