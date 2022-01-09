تصريحات جريئة لنيكول سابا.. وهذا ما قالته عن مايا دياب

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لا تزال تصريحات الفنانة نيكول سابا الجريئة في برنامج "حبر سري"، تحدث تفاعلاً كبيراً بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صراحتها في الردّ على الأسئلة واعترافاتها المثيرة للجدل عن حياتها المهنية والشخصية.

وكان حديثها الصريح عن أنها أصبحت ممثلة بسبب جمالها من أكثر المقاطع التي تم تداولها، حيث كشفت أن جمالها كان السبب في اختيارها للعمل مع النجم المصري عادل إمام، الذي كان يبحث عن فتاة حسناء للمشاركة في فيلم "التجربة الدنماركية"، وتم اختيارها.

وأكدت أنها اعتمدت على موهبتها بعد المشاركة في الفيلم، موضحة أنها تعتبر الجمال نعمة وليس نقمة، فيما تحدثت عن مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة إنها تسببت في تصنيف النساء وفقاً لجمالهن، حتى طغى الجمال على كل شيء.





وكذلك اعترفت الفنانة اللبنانية بإجرائها عملية تجميل بأنفها لأنها ممثلة، ويجب أن تظهر أمام الجمهور بشكل لائق، مشددة على أنها لن تلجأ إلى عمليات التجميل خوفاً من علامات تقدم العمر، لأنها متصالحة مع نفسها في هذا الأمر طالما بقيت روح الشباب بداخلها، ولكنها تقوم بها للحفاظ على شكلها الطبيعي أمام الجمهور.

وأكدت نيكول أن مواطنتها الفنانة مايا دياب ليست صديقتها بشكل مقرب، ولا يوجد بينهما غيرة فنية ولا تمانع مشاركتها في تقديم أغنية على طريقة "الديو"، حال وجدت فكرة تناسبهما.