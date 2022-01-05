في بريطانيا...التقاط الصور للأمهات المرضعات قد يؤدي إلى السجن لمدة عامين

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تعمل وزارة العدل في المملكة المتحدة على تجريم التقاط "الصور والفيديوهات غير التوافقية للأمهات المرضعات" في بريطانيا وويلز، في ظلّ خطط لتغيير القانون.



وطرحت الحكومة البريطانية هذا التعديل على الشرطة وقوانين الأحكام الجنائية الثلاثاء، بعدما قامت النائب ستيلا كريسي بحملة تهدف لإجراء إصلاحات قانونية بعد أن تم تصويرها وهي ترضع طفلها البالغ من العمر أربعة أشهر على متن قطار في لندن.



ويمكن أن يواجه أولئك الذين تثبت إدانتهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين، وتشمل الحالات "التي يكون فيها الدافع الحصول على إشباع جنسي أو التسبب في إذلال النساء".



وذكرت الوزارة أنه تم طرح تعديل آخر على القانون بحيث يُمنح ضحايا العنف المنزلي مزيداً من الوقت لإبلاغ الشرطة عن حالتهم.