محمد رمضان يتعدّى على حقوق “الزعيم”؟

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بعد أن استعان الفنان محمد رمضان بصوت الفنان الكبير عادل إمام فى كليب أغنية “متعودة”، من مسرحية “شاهد ماشفش حاجة”، كشف المنتج عصام إمام شقيق “الزعيم” عن حقيقة استيلاء رمضان على حقوق الملكية الفكرية لشقيقه، وذلك في تصريحات صحافية قال فيها: “ما فعله محمد رمضان هو موقف تعرض له “الزعيم” في العديد من المرّات ولم يفكر في رفع قضية على المعتدي على حقوقه”. وأضاف: “الأمر لا يستحق كل هذه الضجة المثارة حيث إن عادل إمام تعرض لمثل هذه المواقف من قبل، خاصة في العديد من الإعلانات التي كانت تستعين بصورته ولم نفكر في مقاضاتهم”.

وأثار رمضان حالة من الجدل الواسع فور طرح كليب أغنيته الجديدة “متعودة” الذي استعان فيه بصوت عادل إمام فى جزء من مسرحية “شاهد ماشفش حاجة” وهو يردّد قائلاً “متعودة دايماً”.

واعتبر البعض أن ما فعله رمضان نوع من الاستيلاء على حقوق الملكية الفكرية من دون الحصول على موافقة صريحة من “الزعيم” عادل إمام.

من ناحية أخرى، كشف الدكتور حسام لطفي رئيس لجنة حماية حقوق الملكية الفكرية وأستاذ القانون أن ما قام به محمد رمضان هو تعدٍ على حقوق الملكية الفكرية لشخص عادل إمام والشركة المنتجة لمسرحية “شاهد ماشفش حاجة” إذا لم يحصل على موافقتهم. وأضاف: “ما فعله محمد رمضان هو تعدٍ صريح على حقوق عادل إمام، ومن حق “الزعيم” أن يرفع قضية على رمضان إذا لم ينل الأخير موافقته، كما من حق الشركة المنتجة للمسرحية أن تقاضي محمد رمضان”، موضحاً أن حقوق الملكية الفكرية لا تسقط طالما أن أصحاب العمل الفني لا يزالون على قيد الحياة، وبالتالي من حقهم الحصول على حقوقهم قانونياً.