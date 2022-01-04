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«سبايدر مان» يحافظ على الصدارة بشباك التذاكر

4
JANUARY
2022
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تصدّر فيلم "سبايدر مان: نو واي هوم" مجدداً شباك التذاكر في أميركا الشمالية مع إيرادات بلغت نحو 52.7 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما تجاوز 600 مليون دولار محلياً بعد ثلاثة أسابيع من بدء عرضه، وفق ما أفادت شركة "إكزيبيتر ريليشنز" المتخصصة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعطت هذه النتائج القوية للجزء الثاني من فيلم بطل "سوني" الخارق الذي تجاوزت إيراداته في نهاية الأسبوع الماضي عتبة مليار دولار عالمياً، دفعا قويا للسينما التي تكافح للتعافي من جائحة كوفيد-19.
ومع عودة العائلات إلى صالات السينما، حقق فيلم "سينغ 2" وهو الجزء الثاني من الرسوم المتحركة الموسيقية لشركة "يونيفرسال"، إيرادات بلغت 19.6 مليون دولار، ليحتل المركز الثاني مرة أخرى في الفترة الممتدة بين الجمعة والأحد.
ويضمّ طاقم التمثيل الصوتي الضخم ماثيو ماكونهي وريس ويذرسبون وسكارليت جوهانسون والمغني بونو قائد فرقة "يو تو".
أما فيلم "ذي كينغزمان" الذي احتلّ المرتبة الثالثة هذا الأسبوع، وهو الجزء الثالث من سلسلة أفلام التجسس من بطولة رالف فينس وجيما أرتيرتون وريس إيفانز وماثيو غود، فانخفضت إيراداته إلى 4.5 مليون دولار.

وفي المرتبة الرابعة، حقق فيلم "أميركان أندردوغ" وهو من إنتاج شركة "ليونزغيت" إيرادات بلغت4.1 مليون دولار. ويتولى بطولته زاكاري ليفاي بدور كورت وارنر الذي تحوّل من عامل يملأ رفوف متاجر البقالة إلى أفضل لاعب في الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية.
وحل خامساً فيلم الخيال العلمي "ذي ماتريكس: ريزوراكشنز" من إنتاج شركة "وورنر براذرز" بإيرادات بلغت 3.8 مليون دولار. ووصف موقع "فراييتي" ما حققه الفيلم بـ"الكارثي"، نظراً لميزانية إنتاجه البالغة 190 مليون دولار.
أما الأفلام المتبقية في قائمة الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر الأميركي:
6- "ويست سايد ستوري" (2.1 مليون دولار)
7- "غوستباسترز: أفتر لايف" (1.4 مليون دولار)
8- "ليكوريس بيتزا" (1.25 مليون دولار)
9- "ايه جورنل فور جوردن" (1.2 مليون دولار)
10- "إنكانتو" (1.1 مليون دولار).

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