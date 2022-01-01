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أثار ثعبان ضخم الذعر في أحد الشوارع التايلاندية، واستعصى على عدد كبير من الأشخاص مواجهته.

وحسب ما أظهره مقطع فيديو، نشره موقع "ناو ذيس"، فإن فريقًا من اثني عشر شخصًا عمل على محاصرة الثعبان الكبير، بعدما ظهر على جانب طريق سريع.



وقال المصدر إن طول الثعبان كان يبلغ نحو 4 أمتار، مشيرًا إلى أنه كان يهاجم أي شخص يحاول الاقتراب منه، مما جعل مهمة الإمساك به صعبة.



وفي نهاية المطاف، تمكن الفريق من احتواء الثعبان في أمان، وسيجري نقله إلى البرية.

يشار إلى أن انتشار الثعابين في الشوارع يعتبر أمرا شائعا في تايلاند، كما أن السكان معتادون على مصادفتها.