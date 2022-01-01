نجوم الفن في عام 2021... أفراح وأحزان ومفاجآت

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لها - أيام قليلة ونودّع عام 2021. عام شهد خلاله الوسط الفني أفراحاً وأحزاناً ومفاجآت عدة، حيث عاش فيه بعض النجوم لحظات من السعادة، وذاق البعض الآخر طعم الحزن، وفوجئ آخرون بأمور غير متوقعة، كما عانى فريق صعوبات لم يكن يتصوّر أن يمر بها... فما هي أبرز أحداث الوسط الفني في 2021؟

الزواج والعثور على شريك الحياة كانا من لحظات السعادة التي عاشها بعض النجوم خلال هذا العام، وأبرزهم:

● الفنانة المصرية نيللي كريم: تزوجت من بطل رياضة الإسكواش السابق هشام عاشور، وأقاما حفل زفافهما في أحد منتجعات الساحل الشمالي في مصر بعد أقل من شهر على إعلان خبر ارتباطهما.

● الفنانة السورية أصالة: فاجأت الجميع بإعلان زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، وأكدت أن صداقتهما تحولت إلى حبّ صادق، وأنهما شعرا وكأنهما يولدان من جديد.

● الفنانة الكويتية إلهام الفضالة ومواطنها الفنان شهاب جوهر: كان زواجهما مفاجأة للجميع، وأثار ضجة كبيرة، خاصة أنه حصل بعد فترة قصيرة من انفصال الفضالة عن زوجها خليل التميمي والد ابنتيها، كما أن شهاب جوهر كان أيضاً متزوجاً قبل ارتباطه بإلهام الفضالة وله أولاد وهو ما عرّض زواجهما للكثير من الانتقادات.

● الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار: تزوجت مقدّمة البرامج على شاشة "إم تي في" من رجل الأعمال محمد صوفان؛ في حفل زفاف أسطوري بقي حديث السوشيال ميديا لفترة طويلة، ووصفه البعض بأنه "زواج الموسم".

● الفنان اللبناني نيكولا معوض: فاجأ الجميع من خلال حسابه في "إنستغرام" بإعلان زواجه من فتاة أوكرانية.

● الفنان اللبناني مروان خوري الملقّب بـ"أشهر عازب في الوسط الفني اللبناني": خطب فتاة تدعى ندى، وانتشر خبر زواجهما لكنه سارع إلى نفي الأمر، مؤكداً أن ما ظنّه البعض حفل زواج كان سهرة عشاء على شرف خطيبته.

● الفنانة المصرية حلا شيحة: تزوجت من المنتج والداعية الإسلامي معز مسعود، وأثار هذا الزواج ضجة، خاصة بعدما تسبّب في ابتعاد حلا مجدداً عن الوسط الفني وارتدائها الحجاب، بل وتبرّيها من فيلمها الأخير مع تامر حسني "مش أنا"، ودخولها في خلافات مع والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة.

● الفنانة والإعلامية السعودية هبة الحسين: تزوجت من مواطنها الفنان السعودي الشاب عايض يوسف، وأكدا أنهما ارتبطا بعد قصة حب، والغريب أنهما بعد زواجهما بفترة قصيرة واجها شائعات حول طلاقهما لكنهما سارعا الى نفيها.

● النجم اللبناني طوني عيسى: ودّع العزوبية بزواجه من أمّونة عيد، في حفل بسيط أُقيم في لبنان، وروعيت فيه كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

● النجمان الشابان منة عرفة ومحمد المهدي: تزوجا في عام 2021 وبعد عقد القران وقبل إقامة حفل الزفاف بأيام قليلة فوجئ الجميع بخبر انفصالهما، لكن سرعان ما أعلنا عودتهما الى بعضهما البعض، علماً أن هناك من اتّهمهما بافتعال قصة الطلاق من أجل "الترند".

● محمد فراج وبسنت شوقي: تزوّجا في حفل نهاري، وأعادا خلال حفل الزفاف تمثيل مشهد جمع عبدالحليم حافظ وشادية في فيلم "معبودة الجماهير"، وهو ما جعلهما حديث "السوشيال ميديا" حينذاك.

طلاق

في مقابل أفراح الزواج، شهد عام 2021 أحزاناً ومفاجآت طلاق، وقد تصدّرها طلاق الفنان المصري مصطفى فهمي وزوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، خاصة أن الطلاق وقع غيابياً، وبعدها حدثت مشاكل بين الطرفين وتبادلا الاتّهامات عبر "السوشيال ميديا" والبيانات الرسمية.

●أما الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب فقد أعلنت طلاقها رسمياً من المطرب حسام حبيب بعد جدل واسع أُثير حول وقوع الطلاق من عدمه.

وأصدرت شيرين بياناً طالبت فيه الجميع باحترام خصوصيتها وعدم الخوض في تفاصيل حياتها، مؤكدةً أن الانفصال تم في هدوء، وأنها لا ترغب في الحديث عنه، ومشددةً على احترامها لحسام حبيب وعودتها الى فنّها بقوة خلال الفترة المقبلة.

● الفنانة الكويتية هند البلوشي انفصلت عن الفنان العراقي علي يوسف في واقعة أثارت ضجة كبيرة، خاصةً أن الأخير ألقى عليها يمين الطلاق في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: "إذا كانت هند تعتقد أن هذا الزواج قائم فأقول على الملأ، أنت يا هند جاسم البلوشي، طالق طالق طالق لو كان في صحة بكلام هند البلوشي"، كاشفاً للمرة الأولى عن علاقة عاطفية بينهما، ومؤكداً عدم وصولها إلى مرحلة الزواج.

أزمات صحية ورحيل...

لم يكن الطلاق السبب الوحيد للحظات الصعبة التي عاشها بعض النجوم، بحيث شكّلت الأزمات الصحية سبباً آخر. وتُعدّ النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز أبرز الفنانين الذين عانوا مشاكل صحية خلال عام 2021، حيث خاضت رحلة صعبة مع المرض بعد تعرّضها لخطأ طبي خلال خضوعها لجراحة في مصر، واضطرت للسفر إلى سويسرا لتلقّي العلاج هناك وإجراء جراحة أخرى؛ لتعود قبل نهاية العام وتطمئن جمهورها على حالتها الصحية معلنةً أنها أصبحت بخير.

● الفنان خالد الصاوي تعرّض أيضاً لأزمة صحية اضطرته للجلوس على كرسي متحرك لعشرة أيام بعد إصابته بانزلاق غضروفي، ووصف الصاوي تلك الفترة بأنها الأصعب في حياته، لكن صحته بدأت تتحسن وظهر أخيراً بدون الكرسي المتحرك في حفل افتتاح "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" ليطمئن الجميع بأنه بات بصحة جيدة.

كما شهد عام 2021 أحزاناً في الوسط الفني برحيل عدد من النجوم البارزين متأثرين بالمرض أو بإصابتهم بفيروس كورونا، ومن أبرزهم:

● الفنانان المصريان سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز: توفي الفنان الكوميدي سمير غانم بعد صراع طويل مع فيروس كورونا، وبعد مضي 80 يوماً على رحيله، لحقت به زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز التي بقيت في العناية المركزة شهرين ونصف الشهر تتلقى العلاج من تداعيات إصابتها بفيروس كورونا حيث فتك الفيروس برئتها وأنهى حياتها.

● الفنانة الكويتية انتصار الشراح: توفيت في العاصمة البريطانية لندن بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 59 عاماً.

● الفنان اللبناني بيار جامجيان: رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 72 عاماً، تاركاً وراءه العديد من الأعمال الفنية المميزة.

● الفنان المصري عزت العلايلي: توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة وهو نائم.

● الفنان المصري أحمد خليل: رحل عن عمر ناهز 85 عاماً بعد إصابته بفيروس كورونا ونقله إلى المستشفى ليفارق الحياة بعد أقل من 24 ساعة من دخوله غرفة العناية المركزة.

● الفنانة المصرية سهير البابلي: توفيت بعد صراع مع مرض السكري دام حوالى الشهر.

● الفنان المصري هادي الجيار: توفي عن عمر ناهز 71 عاماً، متأثراً بـإصابته بفيروس كورونا.

● الفنان الكويتي مشاري البلام: غادر دنيانا عن عمر ناهز 48 عاماً، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

● الفنان المصري يوسف شعبان: توفي عن عمر ناهز 90 عاماً، بعد معاناة مع المرض إثر إصابته بفيروس كورونا.

قضايا

كذلك شهد عام 2021 لجوء بعض نجوم الفن الى القضاء والمحاكم بعد دخولهم في صراعات مختلفة، ومنهم الفنانة المصرية هالة صدقي التي حصلت على حكم من محكمة الأسرة، برفض دعوى زوجها التي ادّعى فيها إنكار نسب ابنيها إليها، وأنها أنجبتهما بالاستعانة ببويضة امرأة أخرى، وقضت المحكمة بإثبات نسب الطفلين إليها. كما قضت المحكمة بحبس الزوج شهراً لامتناعه عن دفع متجمّد نفقة قدرها 320 ألف جنيه لصالحها، وشهراً آخر لامتناعه عن دفع متجمّد مبلغ النفقة المحكوم لها ولطفليها به وقيمته 155 ألف جنيه.

ومن القضايا التي أثّرت في الكثيرين عام 2021، قضية الحجر على الفنان المصري القدير رشوان توفيق، والتي رفعتها ابنته وحفيده ضده، حيث كشف توفيق أنه يعيش حالياً مأساة كبيرة لا تقلّ في تأثيرها عن وفاة ابنه الوحيد توفيق، بعدما رفع زوج ابنته وحفيده قضايا ضده، بعد التأثير في ابنته الصغرى. إذ قال: "بعد وفاة زوجتي، فوجئت بقضايا رفعها زوج ابنتي وحفيدي، بعد التأثير في ابنتي بسبب خلافات مادية، ومحاولتهم السيطرة على ما أملك رغم أنني لم أحرمهم من شيء طوال حياتي وفترة عملي، لتكون هذه أكبر مأساة أعيشها في حياتي".

ومن القضايا التي شغلت الجمهور لفترة طويلة وتم إسدال الستار عليها في عام 2021، قضية النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري، والتي اتّهمته فيها بخيانة الأمانة وتبديد الأموال، حيث أصدرت محكمة جنح قصر النيل في القاهرة حكماً بحبس وزيري ثلاث سنوات ودفع كفالة قدرها خمسون ألف جنيه. وهو الحكم الثاني الذي صدر ضد المتهم بعد حكم سابق من محكمة أخرى بحبسه خمس سنوات.

ورغم استمرار قضايا الفنانَين المصريين أحمد عز وزينة لسنوات طويلة في المحاكم، لكنها شهدت فصلاً جديداً هذا العام، حيث خسر عز الدعوى التي أقامها ضد زينة لنقل طفليهما من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى، بحجّة عدم قدرته على دفع تكاليف تلك المدرسة الباهظة والتي تقارب الـ 700 ألف جنيه مصري سنوياً... لكن زينة ومحاميها قدّما للمحكمة ما يُثبت قدرة عز على الدفع، بالنظر إلى مجمل أعماله الأخيرة وحجم ثروته.

في أحد الفنادق بمدينة الشيخ زايد، وبحضور حشد من الفنانين وعدد من أصدقائه، احتفلت الفنانة ماجدة زكي وابنتا شقيقها نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي بعيد ميلاده، في غياب زوجته الفنانة روجينا لارتباطها بتصوير مسلسلها الجديد "كيد النسا" في دولة الكويت.

وحضر الاحتفال من الفنانين كلٌ من نبيلة عبيد، أحمد رزق، أوس أوس، بوسي شلبي، ماجدة زكي، بشرى، وعلي ربيع.

ونشرت بوسي شلبي عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، مجموعة فيديوهات من الاحتفال بعيد ميلاد أشرف زكي، ظهر فيها النجوم الذين حضروا لتهنئته.

يُذكر أن الفنانة روجينا احتفلت منذ أيام بعيد ميلاد زوجها، ونشرت صوراً عدة لهما عبر حسابها في "إنستغرام"، وعلّقت عليها بالقول: "كل سنة وأنت عمري اللي فات، وكل اللي جاي، كل سنة وأنت حبيبي وأحلى وأجمل أيام عمري معك، وكل سنة وأنت صوتك في الدنيا بيطمني".

وأضافت: "كل سنة وأنا وبناتك في حضنك، كل سنة وأنت أكرم وأطيب وأحن قلب في الدنيا عليا، وعلى مايا ومريم، يا رب دايماً سند في ظهري ونور في عيني، ربنا يحفظك ليا وللبنات يا أبو البنات".