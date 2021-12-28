الموت يخطف أحد نجوم باب الحارة

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توفي الفنان السوري محمد الشماط فجر اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز ال 85 عاما.



وقد توفي الشماط في الولايات المتحدة الأميركية التي كان يتواجد فيها لتلقي العلاج بعد صراع طويل مع المرض.



وقد نعت نقابة الفنانين الراحل بعد مسيرة فنية حافلة امتدت طيلة عقود وأثمرت أعمالاً في المسرح والدراما.



وولد الشماط عام 1936 وبدأ مشواره من المسرح حيث كان من أوائل المنضمين إلى المسرح القومي في سوريا، ثم انتقل إلى التلفزيون ومنه إلى السينما.



شارك محمد الشماط في العديد من المسلسلات منها (حارة القصر) و(وادي المسك) و(طرابيش) و(مزاد علني) و(الخوالي) و(حارة خارج التغطية) واشتهر بشخصية ابو مرزوق في مسلسل (باب الحارة).



ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر الوفاة حيث تفاعل عدد كبير من الفنانين والمتابعين الذين نعوا الراحل وعبروا عن حزنهم الشديد معتبرين الشماط خسارة كبيرة للدراما السورية.