عاصي الحلاني في اول تعليق له بعد وفاة شقيقته

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توفيت الحاجة حياة الحلاني شقيقة فارس الغناء العربي عاصي الحلاني وذلك إثر أزمة صحية غير متوقعة.

وفي أول تعليق له، قال عاصي الحلاني: “إنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أسرتي اشكر كل من قدم لنا التعزية الصادقة والمواساة في وفاة أختنا الغالية الحجة حياة نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته”.

وكانت نجوى كرم قد وجّهت تعزية للحلاني بوفاة شقيقته وقالت: “تعازيي الحارّة، انشالله تكون خاتمة أحزانك ومثواها الجنّة وما تشوف شرّ يا أبو الوليد الغالي”.

أما رامي عياش فكتب: “بكامل الأسى والحزن تلقينا خبر وفاة شقيقة الفنان عاصي الحلاني، نسأل الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهلها وجميع أسرة آل الحلاني الكرام الصبر والسلوان”.