بالصور - خطوبة شقيقة هيفا وتعرفوا إلى والدتها... هل تشبهها؟

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لها - شاركت النجمة هيفاء وهبي متابعيها على تطبيق انستغرام مجموعة من الصور العائلية من حفل خطوبة شقيقتها هنا، وخطفت الأنظار والدتها سيدة عبدالعزيز إبراهيم جاد الأنظار بجمالها وأناقتها.

وتوقف الجمهور عند صور والدة هيفاء وتم تداولها بكثافة وتغزلوا بجمالها وركزت أغلب التعليقات على ملامحها الجميلة والشبه الكبير بينها وبين ابنتها، وتم تداول الصور بكثافة على السوشيال ميديا وتغزلوا بملامح هيفاء ووالدتها التي نجحت في المحافظة عليها رغم تقدمها في السن، لافتين الى أنها تبدو كشقيقتها.

وعلقت هيفاء على الصور قائلةً: "حفل خطوبة هانو وإيدي، سعيدة لوجودي معكي في هذه اللحظة من حياتك الجديدة، أحبك أختي، إن شاء لله بتتهنوا يا رب".