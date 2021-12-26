إنتقادات لأولاد الحلاني

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لها - توفيت السيدة حياة، شقيقة النجم عاصي الحلاني اليوم السبت، إثر أزمة صحية مفاجئة وقد تم تشييع الجثمان ودفنها في قرية الحلانية في البقاع بحضور وجهاء العائلة والعشائر.

تفاعل الجمهور بشكل مع الخبر الحزين وانتقد الكثير منهم إقدام ابنته ماريتا على نشر صورها خلال احتفالها مع والدتها وشقيقتها بالكريسماس، مستغربين عدم اهتمامها لوفاة عمتها.

وتعرض ابنه الوليد للانتقاد أيضاً بسبب ترويجه عبر صفحته لحلقته في مقابلة تلفزيونية، معتبرين الخطوة غريبة وغير مناسبة في حالة وفاة عمته.

بدوره، لم يعلن النجم اللبناني عن الخبر الحزين عبر صفحاته ولم ينشر أي صورة الى الآن عبر السوشيال ميديا، وكان آخر ما كتبه تهنئة بالميلاد، متمنياً الخير والبركة للجميع.