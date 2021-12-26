صابر الرباعي ينزعج من شائعة وفاته.. ويندم على هذه الأغنية

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لها - في مقابلة عفوية ببرنامج " حبر سري"، فتح النجم صابر الرباعي قلبه وتحدث عن الكثير من الأمور الشخصية والفنية، إضافة الى الشائعات التي تطاله والانتقادات التي ترافق النجوم على السوشيال ميديا.

وأكد الفنان التونسي أن بعض الشائعات تؤثر عليه وتشعره بالحزن، وخاصة شائعة وفاته في حادث سير، وقال: "مش بخاف من الموت ولكن اتخضيت خوفا على أهلي خصوصا لما أكون بعيدا عنهم، وأكيد هذه الشائعة هتهزهم وموقف مخيف، السوشيال ميديا بقت اللعبة فيها خروج عن المعقول".

وحسم صابر الجدل مؤكداً انه لا يوجد أي خلاف بينه وبين الفنان حسين الجسمي، قائلاً: "الجسمي صديق عزيز وقريب مني، ويا ريت اغني معه على المسرح او في حفلة".

وأضاف: "حسين الجسمي رائع وأحبه واحييه على نشاطه ونجاحاته ويستحق النجاح الذي يحققه".

وخلال الحوار، عبر النجم التونسي عن ندمه من عدم غناء أغنية "صابر وراضي" بعد النجاح الكبير الذي حققته، قائلا: " ندمت أني لم أغن أغنية صابر وراضي، ولكن جورج وسوف لما غناها أعطاها من إحساسه وهو مدرسة أخرى"، موضحاً أن سبب رفضه الأغنية كان لأنها على اسمه.