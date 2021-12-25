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هل سيكون ناصيف زيتون عريس 2022؟

25
DECEMBER
2021
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أطلّ النجم ناصيف زيتون في حلقة ميلاديّة مع الإعلامية كارلا حدّاد بعنوان “في الميلاد” ليلة الجمعة 24 ديسمبرً، ضمن حوار ميلادي وفنّي مُميّز عن معاني العيد، إضافة الى تقديمه أجمل الأغنيات والترنيمات التي سمعها الجمهور بصوت النجم ناصيف.

من أبرز التصريحات التي أكدها زيتون انه لو لم يصبح فنانًا لكان بائع فلافل أو أستاذ مدرسة. كما شدد أنه يحن كثيرًا إلى “جمعة العائلة” في العيد خاصة بعدما خسر والده الذي كان يجمع العائلة.

وكشف ناصيف خلال الحلقة أن فكرة الزواج أصبحت أقرب إليه هذه الفترة جدًا خاصة بعدما أصبح الوحيد ضمن عائلته دون زواج بعدما ارتبط شقيقه وشقيقته.

وردًا على سؤال هل سيصبح عريسًا في عام 2022، ناصيف لم يعط أي جواب نهائي حول موعد ارتباطه لكنه لفت الى أنه قد يصبح عريسًا “بالعشرينات” أي قبل عام 2030 . مشددًا أنه لا يحب الحديث عن حياته الشخصيّة.

عبّر ناصيف عن محبته الكبيرة لسلطان الطرب جورج وسوف. كما عبّر عن محبته للنجمة يارا وغنى لها اغنيتها “معذبني الهوى” مؤكدًا انه كان يتمنى لو هذه الأغنية كانت له. كما غنّى ناصيف أغنية “مرتي حلوة” للموسيقار الراحل ملحم بركات.

استطاعت إطلالة ناصيف زيتون ان تتصدّر مواقع التواصل بسبب عفويته وبساطته واخلاقه وطيبته وفنه الجميل وأجوبته الصريحة والشفافة.

 

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