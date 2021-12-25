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كيانو ريفز يضحي بأجره لإعادة إحياء سلسلة “The Matrix”

25
DECEMBER
2021
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نجح الفنان الأميركي الشهير، كيانو ريفز، في تحقيق العديد من النجاحات، من خلال سلسلة أفلام “The Matrix”، التي قدم منها 3 أجزاء، وشارك مؤخراً في الجزء الرابع منها “The Matrix Resurrections”.

ويبدو أن ريفز قد ضحى بالكثير، من أجل أن يخرج “Matrix Resurrections” إلى النور من جديد، وكي يعود الفنان الأميركي لجمهوره بشخصيته الشهيرة مرة أخرى.

ووفقاً لتقرير جديد نشره موقع “Variety”، لم يجنِ كيانو أكثر بكثير مما جناه من فيلم “Matrix” الأول عام 1999، حيث حصل ريفز على حوالي 12 إلى 14 مليون دولار كراتب أساسي من الفيلم الجديد “The Matrix Resurrections”، مقارنة براتبه الأساسي البالغ 10 ملايين دولار، من فيلمه الأول “The Matrix”.

هذا بالطبع بخلاف الدفعة الأخيرة التي يحق لريفز (51 عاماً)، الحصول عليها بالإضافة إلى الراتب الأساسي، حيث حصل من فيلم “Matrix” الأول على 25 مليون دولار في القسط الأخير، وفقاً لـ”ABC”.

في حين أن راتب ريفز للدفعة الأخيرة قد يبدو أقل قليلاً من رسوم هوليوود “A-Lister” المعتادة، تقول التقارير إنه كان من الممكن أن يقبل بمبلغ أقل للمساعدة في الإنتاج، كما فعل من قبل.

وقام كيانو بتخفيض راتبه بشكل ملحوظ في فيلم “The Devil’s Advocate and The Replacements”، حتى يتمكن فريق الإنتاج من التوقيع مع نجوم آخرين في الأفلام.

 
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