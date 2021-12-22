زيتونة "العكاريت"... شجرة زيتون فريدة في تونس عمرها 900 عام (صورة)

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تعدّ زيتونة "العكاريت" الموجودة في ولاية تطاوين، الأكبر عمرا في تونس المعروفة بغاباتها من هذه الشجرة المباركة.

وأشار رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين نبيل اليحياوي إلى أنها تعود إلى 40 فردا من عائلة العكروت.

أما أصحاب هذه الشجرة المباركة، فيؤكدون أن عمرها تجاوز 900 عام، ويبلغ محيطها 135 مترا، ومساحتها المغطاة 1100 متر مربع، في حين أن ارتفاعها يصل إلى 5 أمتار، ونوعيتها تنتمي إلى "الزيتون الشملالي".

والجدير بالذكر أن إنتاج هذه الزيتونة التونسية العتيقة في السنوات المطيرة يتراوح بين 1200 و1500 لتر من الزيت.