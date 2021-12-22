أدهم نابلسي يثير الجدل مرة ثانية!

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أثار المطرب الأردني أدهم نابلسي، جدلاً واسعاً، عقب إعلان اعتزاله الغناء، ما عرضه إلى انتقادات عنيفة، وأصبح اسمه حديث مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال في مداخلة هاتفية لقناة "رؤيا"، رداً على الانتقادات: "حاولت أن أشرح كل ما عندي بالفيديو، ولكن الكلام أُخذ بأكثر من طريقة، لم أقل كلمة حلال أو حرام، كنت أحكي عن حالي ولست شيخاً".



وتابع: "ولكن وضحت أنني منذ دخولي المجال لست مرتاحاً، مثل شخص يعمل في محل ويشعر أنه غير مرتاح في حياته، فيقرر التغيير، كنت أحكي عن نفسي وليس الناس، وكل الناس خير وبركة، ولذلك حذفت عدداً من أغنياتي من يوتيوب".

وكان نابلسي قد أعلن اعتزاله في تسجيل مصّور قال فيه: "أريد أن أعلن لكم خبراً بالنسبة إليّ سعيد جداً، وهو اعتزالي الفن".



وأضاف: "هذا الموضوع خطر في بالي لأن الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة، هو كي نرضي رب العالمين ونعبده، وكثير من الناس غافلون عنه، وكنت واحداً منهم".



وختم: "بالنسبة إليّ، الهدف الذي كنت أسير باتجاهه والحلم الذي كنت أحاول أن أحققه لا يرضي رب العالمين، وأقرب الناس لي يعرفون أنني منذ زمن أقول لهم إنه سيأتي اليوم وأتوقف فيه عن الغناء".