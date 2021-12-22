وفاة ممثلة بعد سقوطها من الطابق الـ 14!

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لقيت الممثلة والمغنية اليابانية ساياكا كاندا التي لعبت دور "آنا" في النسخة اليابانية المدبلجة من فيلم "Frozen" مصرعها إثر سقوطها من الطابق الـ 14 من غرفتها في فندق في سابورو، عاصمة محافظة هوكايدو في أقصى شمال اليابان، حيث تم العثور عليها تنزف في حوالي الساعة الواحدة مساء يوم السبت وتأكدت وفاتها بعد نقلها إلى المستشفى.



ذكرت الشرطة اليابانية أن التحقيقات مستمرة وأنها لم تتمكن من كشف كامل ملابسات القضية، حيث أن تفاصيل الحادثة لا زالت ناقصة.



يذكر أن كاندا هي ابنة الممثل الياباني ماساكي كاندا والمغنية اليابانية سيكو ماتسودا، وكان من المفترض أن تشارك في مسرحية "ماي فير ليدي" لكنها لم تحضر البروفا إلا يوم الجمعة.