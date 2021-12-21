أين ستقضي الملكة إليزابيث عيد الميلاد هذا العام؟

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أعلن مصدر في قصر بكنغهام أنّ الملكة إليزابيث الثانية ستحتفل بعيد الميلاد في قلعة ويندسور عوضاً عن اختيارها المعتاد وهو ساندرنغهام، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه سلالة “أوميكرون” المتحوّرة من فيروس كورونا الانتشار بسرعة.

وقال المصدر: “القرار شخصي بعد بحث مدقّق ويمثّل نهجاً احترازيا… ستكون هناك زيارة للأسرة (المالكة) لويندسور خلال فترة عيد الميلاد وستُتبع جميع التوجيهات الإرشادية المناسبة”.

في الأسبوع الماضي، ألغت الملكة غداء يسبق عيد الميلاد مع أسرتها على سبيل الاحتراز.

وفي العادة، تحتفل الأسرة المالكة البريطانية بعيد الميلاد بالسَير من مقر الملكة في ساندرنغهام في شرق إنكلترا إلى كنيسة قريبة لحضور الصلاة التي تقام في الصباح.