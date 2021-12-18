فنانة لبنانية تكشف خيانة زوجها لها مع نساء.. يحضرهن الى البيت في غيابها

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كشفت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين في حديثها الى احدى المجلات العربية الشهيرة ان سبب طلاقها الاساسي كان الخيانة. واشارت دوللي إلى أنها خلال سفرها إلى إحدى الدول تم إلغاء الحفلة التي كان من المقرر أن تشارك بها، قررت أن تفاجئ زوجها الذي كان في لبنان بعودتها مبكرا، ولكنها هي التي تفاجأت بما سمعته.



واوضحت دوللي شاهين انه عند وصولها الى المنزل، سمعت زوجها يتحدث عبر الهاتف وعندما شعر بعودتها اخبر المتصلة بذلك قائلاً: "مراتي جت مش هأقدر أكلمك دلوقتي".



وأضافت أنها طلبت الطلاق، لأنها لم تقبل بالخيانة؛ فهي سيدة جميلة وصغيرة السن ولا يوجد بها عيب حتى يستدعي الأمر خيانة زوجها لها، معلقة: «أنا مش وحشة ولا حولة، بالعكس أنا صغيرة وحلوة، يبقي أتخان ليه؟».