بالفيديو - صابر الرباعي: "أتمنى أن تعود شيرين عبد الوهاب كما كانت"

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لها - خلال لقائه مع برنامج Top Trending، علق الفنان صابر الرباعي، لأول مرة على أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد انفصالها عن حسام حبيب، ما استتبع ظهورها حليقة الرأس في حفلها الأخير بالإمارات.

قال صابر: "القضايا اللي زي دي بتكون حاجة خاصة، ومحبش أدخل في مواضيع بالنسبة ليا هي مواضيع تتعداني".

وتابع: "شيرين بشوفها كفنانة وكإنسانة وصديقة، والأمور الخاصة اللي بتمر بيها ممكن أي إنسان يمر بيها، بالنهاية هي إنسانة تحس وعندها ظروفها الخاصة وحياتها الشخصية".

واختتم صابر حديثه قائلاً: "بنحب شيرين ترجع لنشاطها كما كانت ونجاحاتها وأغانيها الجميلة جدًّا وإحساسها لأننا محتاجين نسمعها دائمًا".

على جانب آخر، أحيا الفنان صابر الرباعي حفله الأخير بمهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الهامة، منهم طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ومحمد بن يوسف السفير التونسي بالقاهرة.

وكان الرباعي قد طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "ورحمة قلبي"، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان مدين.