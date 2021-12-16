فنان في ذمة الله

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توفي الفنان والملحّن العراقي عامر توفيق، في العاصمة بغداد عن عمر ناهز 73 عاماً إثر صراع طويل مع المرض.



وتعرّف الجمهور العربي إلى عامر توفيق من خلال مشاركته في الموسم الثاني من برنامج "ذا فويس" عام 2015، وحظي بإعجاب الجميع.



وفاجأ حينها الفنان كاظم الساهر بمشاركته، لا سيّما أنه صديق قديم له في الفرقة العسكرية، ووصفه الفنان عاصي الحلاني بـ"الأستاذ"، و تم استبعاده من البرنامج بسبب كبر سنه.



تمتع الراحل بحنجرة ذهبية وقدّم الكثير من الأعمال الغنائية والألحان انطلاقاً من المسرح العسكري، لكنه لم يأخذ حظه من النجومية وعانى في أيّامه الأخيرة من ضيق الحال.