للمرة الاولى رئيس وزراء اليابان يسكن المقر الرسمي لرئاسة الحكومة

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أعلن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا أنه ينام نوماً عميقاً بعدما أصبح أول شخص في هذا المنصب يقطن المقر الرسمي لرئاسة الحكومة الذي يُشاع بأنه مسكون بالاشباح. وبقي المقر الموجود في وسط طوكيو شاغراً خلال ولايات رئيسي الوزراء السابقين يوشيهيدي سوغا وشينزو آبي.

عام 1936 كان المقر مسرحا لمحاولة انقلاب اغتيل على إثرها مسؤولون كبار من بينهم وزير مال، على يد ضباط شباب في الجيش الإمبراطوري الياباني. وسرت شائعات بأن أشباح أشخاص متورطين بالعملية سكنت بالمقر لكن كيشيدا قال إنه كان يشعر بالارتياح بعد أولى الليالي التي أمضاها فيه.