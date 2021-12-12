شيرين تخرج عن صمتها.. وتفصح عن "سبب" حلاقة شعرها

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كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، مساء السبت، عن تفاصيل أزمة طلاقها من الفنان حسام حبيب وظهورها الأخير حليقة الرأس خلال حفل في الإمارات، مما تسبب بضجة كبرى وأثار جدلا.

وقالت الفنانة المصرية خلال تصريحات تليفزيونية إنها تعاني في هذه الفترة من عدم اتزان نفسي، ولا تعاني من مرض نفسي.

وبررت ذلك بأنها شخصية حساسة للغاية، وشعرت أنها "تُذبح" بسبب التحامل عليها في الفترة الأخيرة وكذلك بسبب أزمة طلاقها، وأضافت أنها قررت معاقبة نفسها بحلق شعرها، والظهور أمام الجمهور والعودة لعملها، وكشفت أنها فعلت ذلك أيضا "لتظهر أمام طليقها (حسام حبيب) بمظهر غير جميل ويوافق على الطلاق".

وأضافت أنها ورثت تلك العادة من والدها الذي كان يحلق شعره كاملا عند مروره بأي أزمة، وقالت إنها فعلت ذلك بنفسها قبل أن تستعين بكوافير من أجل وضع اللمسات النهائية فقط.

وقالت شيرين عبد الوهاب إنها تعاني من مرض الوسواس القهري بعد إنجاب بناتها وتفكر دائما أنهن معرضات للأذى، وتتلقى علاج حتى الآن من هذا المرض.

وأضافت أنها اكتشفت أنه لم يتبق لها سوى جمهورها، وهم الحضن الوحيد الذي يحتويها حاليا، وهم صمام الأمان لها، ولا بد من الاعتماد على نفسها فقط وليس على أي شخص آخر.

وكانت الفنانة المصرية قد ظهرت حليقة الرأس خلال حفلها في مهرجان "أم الإمارات"، وذلك في أول ظهور لها بعد طلاقها، وتلقت دعما كبيرا من زملائها الفنانين والجمهور، الذين تعاطفوا معها بعد الكشف عن معاناتها النفسية في الفترة الأخيرة وإعلان رغبتها في العودة لحياتها الفنية مجددا.