جديد «مأساة هوليوود»

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ردّ أكثر من 20 شخصاً من فريق العمل بفيلم «راست»، على الإدّعاءات الأخيرة لنجم هوليوود أليك بالدوين، التي قال فيها بأنّه لم يضغط على زناد المسدس الذي قتل المصورة هالينا هتشينز في موقع التصوير.

وأشار الموقّعون على البيان الذي حمل رأيهم، إلى أنّ إدّعاءات بالدوين بكون موقع التصوير «فوضوياً وخطيراً»، غير صحيح.

وأكّد هؤلاء أنّ «الرواية المحيطة بالمأساة وربط ذلك بظروف العمل أمر غير صحيح»، حسبما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية البريطانية.

وأضاف البيان أنّه «من الشائع العمل في إنتاجات ليست على أعلى درجات الاحترافية، لكن ذلك يدفع العاملين على إظهار تحدّيهم لتلك الظروف».

ولفت إلى أنّ «معنويات العمل في موقع التصوير كانت عالية، كما كان الضحك والتفاؤل شائعين بين الممثلين وطاقم العمل».

وتابع البيان: «صحيح أنّ قلة من أفراد الطاقم استقالوا قبل وقوع الحادث، إلّا أنّ الغالبية العظمى استمروا. كنا نتمتع بمكان عملنا. هؤلاء الساخطون لا يمثلون وجهات نظرنا جميعاً».

كذلك أكّد الموقّعون على البيان، أنّ «ساعات العمل والأجور بالنسبة للفيلم كانت عادلة، وتمّ توفير السكن لمن يريد، وطُبّقت أعلى المعايير في صناعة السينما على هذا العمل».

وفي ما يتعلق بعنصري السلامة والأمان، أوضح البيان: «حرص فريق الإنتاج على تبنّي أرقى المعايير الخاصة بذلك، ومناقشة كافة الأمور ذات الصلة».