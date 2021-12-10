العثور على سيف نادر في اسكتلندا يعود إلى عصر "الفايكينغ"

A + A -

حددت مجموعة من علماء الآثار أن سيف "الفايكنغ"، الّذي تم العثور عليه في مقبرة بمنطقة أوركني-اسكتلندا عام 2015، هو نوع من السيوف المرتبطة بالقرن التاسع، ما يجعله قطعة أثرية نادرة ومعقدة.



وبحسب موقع بي بي سي، فقد باشر الباحثون من AOC Archaeology بالتعاون مع جمعية "البيئة التاريخية في اسكتلندا"، في اكتشاف تفاصيل السيف بعناية فائقة كجزء من أعمال ما بعد التنقيب.



ووجد العلماء أن بقايا السيف متآكلة بشدة، إلا أن الأشعة السينية قد كشفت أن السيف التابع لأحد الحراس قديماً وزُخرف بدرجة عالية من الاحترافية. وبالتالي، فإنهم يعتقدون أن المعادن المتباينة قد استُخدمت لإنشاء نمط يشبه قرص العسل.



وبدورهم، فقد أشار الباحثون إلى أن هناك المزيد من المعلومات الّتي لا يزال يتعين الحصول عليها من هذه الاكتشافات.



وقال الفريق في بيان: "لقد أشار علماء الآثار إلى أن هذه القبور قد تكون تابعة للجيل الأول من المستوطنين النرويجيين في منطقة أوركني".