بالصور- جنيفر لورانس تتألق في أول ظهورٍ لها على السجادة الحمراء وهي حامل

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خطفت الممثلة الأميركية جنيفر لورانس الأنظار إليها خلال مشاركتها في العرض الأول لفيلمها الجديد "Don’t Look Up" في مدينة نيويورك ليلة الأحد.

وتألّقت النجمة البالغة من العمر 31 عاماً والحائزة على جائزة الأوسكار بفستانٍ ذهبي طويل تميّز بحباته البرّاقة التي غطته بالكامل، بخاصةٍ وأنه أظهر بطنها المنتفخ في أول إطلالةٍ رسميةٍ لها بعد إعلان حملها.

وانضمت جنيفر لورانس إلى زميلها ليوناردو دي كابريو الذي يُشاركها بطولة الفيلم والذي ينطلق عرضه على شبكة نتفليكس ابتداءً من 24 كانون الأول.

يُذكر أنّ مجلّة "فوربس" قد صنّفت لورانس في العامين 2015 و2016 على أنها أعلى ممثلة أجراً في هوليوود، كما أنّها قد فازت بجائزة أوسكار لدورها في فيلم "Silver Linings Playbook" عام 2012 إلى جانب الممثل برادلي كوبر.