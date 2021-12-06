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بالصور- مكتبة سريالية في الصين مميزة وفريدة من نوعها .."سلم الحكمة" الحلزوني الخيالي التصميم

6
DECEMBER
2021
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رغم التصاميم الغريبة لكثير من المكتبات حول العالم، غير إن مكتبة Zhongshuge في مدينة شنغن الصينية، يمكن أن تكون الأغرب على الإطلاق.

السمة المميزة في مكتبة Zhongshuge التي افتتحت حديثاً في شنغن جنوبي الصين، هي السلم الحلزوني الضخم الذي يلتف حول المتجر، لكن العملاء لا يمكنهم صعوده.
 وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الدرج المتعرّج والذي يتميّز بدرابزين مزخرف، هو في الواقع بمثابة رف كتب خيالي.
تقف المصممة الصينية لي شيانغ مالكة الشركة ومقرها شنغهاي، وراء تصميم كل من المكتبة ودرج الكتب الحلزوني الخيالي التصميم.
مكتبة الكتب الفريدة من نوعها، التي افتتحت هذا الخريف، مقسمة إلى 4 مساحات منفصلة، هي منطقة "مفهوم" ومنطقة "منتدى" وخليج قراءة للأطفال وقاعة مؤتمرات.
ووفقاً لبيان صادر عن الشركة المصممة للمكتبة، فإن الدرج (رف الكتب) يسير في مسار منحني عبر منطقة "المفهوم" بأكملها ويتصل بالمدخل والمخرج، وتوفر سهولة في التقاط الكتب على طول الطريق.
وأوضح البيان أن "سلم الحكمة" الشاهق الذي يضم آلاف الكتب يخلق رمزية لـ"معبد مقدس للمعرفة".
أما منطقة القراءة للأطفال فهي عبارة عن مساحة ملونة بألوان الباستيل والأشكال الكرتونية التي تهدف إلى استحضار "ذكريات ملونة ومبهجة".
وصممت الطاولة الموجودة في وسط منطقة الأطفال لتبدو وكأنها متنزه دائري "تدعو الأطفال لتكوين صداقات مع الكتب".
هناك أيضاً طاولات مرتفعة بأرجل تنسجم مع الأرضية المكسوة بالبلاط الأسود لخلق "جو سريالي" رائع.
وشرحت لي شيانغ القصة وراء التصميم قائلة: "في عملية البحث عن الخلفية الثقافية لهذه المدينة، أدركت أنه يمكنني تصميم مساحة يمكن أن تصبح رمزاً لشنجن نفسها كمدينة شاملة ونابضة بالحياة، تحية لكل مَن كافح من أجل صنع التاريخ بها".
مكتبات Zhongshuge هي سلسلة من المكتبات في جميع أنحاء الصين تشتهر بالديكورات الداخلية الخيالية، أسسها ناشر الكتب جين هاو منذ عام 2010.
وصممت استوديوهات X + Living أكثر من 20 مبنى من مباني سلسلة المكتبات وخلقت مساحات ذات تصميمات داخلية رائعة وفريدة من نوعها.
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