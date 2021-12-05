بالصورة- عادل إمام يضع حدًّا لشائعات إصابته بكورونا ووفاته!

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لم يسلم الفنان المصري عادل إمام من الشائعات التي طالت حالته الصحية طيلة فترة غيابه خلال الأشهر الماضية. بعض هذه الشائعات تمحورت حول إصابته بكورونا وأخرى أفادت بوفاته، وتم نفيها كلّها عبر أسرته.

وبعد انقطاع طويل عن الظهور، أطلّ عادل إمام على الجمهور بصورة جديدة تم نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” وتصدّرت مؤشرات البحث على موقع “غوغل” ومنصات التواصل الإجتماعي.

ويبدو أن عادل إمام حرص من خلال هذه الصورة على إنهاء الجدل حول حالته الصحية، فاعتبر الجمهور صورته الجديدة بمثابة ردّ على مرّوجي الشائعات، ورسالة إلى محبيه للاطئمنان إليه.

ودائماً ما تعرب أسرة عادل إمام عن غضبها من مروّجي الشائعات، مؤكدة مراراً أنه بحالة صحية جيدة، ويقضي وقته مع أحفاده وعائلته بسعادة.

ويذكر أنّ آخر أعماله كان مسلسل “فلانتينو”، الذي تم عرضه في دراما رمضان 2020، بطولة داليا البحيري، وحمدي الميرغني، والراحلة دلال عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.