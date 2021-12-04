إعلامية لبنانية تتعرض للتهديد بسبب.. رجل دين؟!

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سامر معوض - شاشات

كشفت الاعلامية رابعة الزيات في برنامج “فوضى” انها تتعرض لرسائل تهديد عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، محمّلة امام مسجد “السلام” الشيخ علي الحسين المسؤولية.

للمرة الاولى تخرج رابعة الزيات عن طورها على الشاشة، وذلك في مواجهة نارية مع الشيخ علي الحسين، على قناة “الجديد”. استضافهما الاعلامي جو معلوف على خلفية الفيديو الذي هاجم فيه الشيخ الحسين رابعة وبرنامجها فوق الـ18، والذي تناولت في احدى حلقاته موضوع الجنس قبل الزواج، واصفاً الاعلام بـ”الزبالة”.

على خلفية من الصراخ والغضب ادار معلوف الحوار بين الطرفين، هددت رابعة مغادرة الاستديو اكثر من مرة، ثم اكدت ان خطاب الشيخ ظلامي والغائي، ملوحة برفع دعوى عليه بعدما اهانها في الفيديو الخاص به، ليرد عليها بالقول: “انا ادافع عن الفضيلة.. ترفعين دعوى على رجل دين؟ ارفعي دعوى على المسؤولين الذين سرقوك ونهبوك”.

وعن رد فعلها على الفيديو قالت: ضحكت وتفاجئت وزعلت على حال بلدي وواقعنا، الاشخاص المفترض ان يكونوا متنورين، وان يقولوا كلمة سواء، يسيئون الى الرسالة الدينية السامية بهذه الطريقة.

ورد الشيخ: توقيت البرنامج غير مناسب ، بلد منهار ومفلس، جوع وفقر، ازمات قاسية على صعيد الغذاء والوقود والدواء.. والامر لا يتحمل هكذا برنامج. بدل ان تتقدمون بحلول لمشكلات الناس، تفاجؤننا ببرنامج يتحدث عن الاعضاء التناسلية. والضيوف دون المستوى. والكلام غير اخلاقي ولا يتوافق مع اللياقة اللبنانية.

ودافعت رابعة عن ضيوفها مشيرة الى انهم يمثلون شرائح عن الشعب اللبناني.

وسألها: ما بتستحي امام اولادك؟ فردت: انت إخجل لأنك تسيء للدعوة التي تحملها.

وارتفع منسوب التشنج فصرخت رابعة “الك الشرف تقعد معي”. واضافت: “انا اشرف من اي كلام يصدر عن اي انسان معمم او غير معمم..”

واضافت: ما في شي اسمه توقيت مناسب او غير مناسب، انها قضايا موجودة في المجتمع. نحن لا نشجع عليها، بل اننا لا ندفن رأسنا بالتراب. “الجنس قبل الزواج” قضية موجودة في واقعنا.

وسألت الشيخ” لماذا تخافون من الجنس؟ واعتبرت انها ابلت بلاء حسنا لمجرد انها استفزته ليخرج بفيديو مليء بالشتائم.

الفيديو الهجومي

وكان “امام مسجد السلام” الشيخ الحسين قد انتشر له فيديو هجومي على نطاق واسع عبر السوشيل ميديا، وقد تعرض فيه بالشتم لبرنامج “فوق الـ18” وقناة “الجديد” بالقول:

بدل ان تبحثوا في حلول لهذه الازمات تتحدثون بالجنس يا بلا شرف.

واضاف: كم انت رخيص ومنحط ومبتذل ايها الاعلام في بلدي، اعلام سخيف وتافه ومقزز ومقرف. لا يطفو الا على القمامة.

وتوجه الى مقدمة البرنامج: تتحدثون بالجنس يا بلا شرف ويا بلا اخلاق؟ برنامجك ساقط وفاشل.

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