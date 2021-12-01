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أردني يواجه حكماً بالسجن لمدة أسبوع بعدما ضرب حماراً على وجهه

1
DECEMBER
2021
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قضت إحدى المحاكم الجزائية في الأردن بحبس شخص مدة أسبوع مع الرسوم بعد إدانته بجرم إساءة معاملة حيوان.
وفي التفاصيل ، جاء الحكم بعد أن ثبت للمحكمة  قيام المشتكى عليه بضرب الحمار على وجهه ما ألحق أضرارا بأنفه علاوة على قص شعر رقبته.
واعترف المشتكى  عليه بقيامه بذلك بزعم أكل الحمار شوالين شعير يعودان له.
وأشادت منظمة بيتا (منظمة الأشخاص الذين يطالبون بمعاملة مساوية للحيوانات) بقرار الحكومة الأردنية فيما يتعلق بالحكم القضائي ضد تعذيب الحيوانات.
وقالت المنظمة في بيان لها ردا على حادثة تعذيب الحمار فإن منظمة بيتا لحقوق الحيوان تشيد بقرار الحكومة الأردنية فيما يتعلق بالحكم القضائي ضد تعذيب الحيوانات.
وصرح جايسون بايكر نائب الحملات الدولية " نحن سعيدون جدا بهذا القرار وبالتعامل مع التعذيب بجدية واضحة ونأمل أن ينتشر ذلك في أرجاء المملكة.
وأضاف بايكر شهدنا سابقا ولفترة طويلة كثيرا من حالات التعذيب والتي لم تلاق عدالة أو برامج توعية توقفها إذ استقبلت عيادة المنظمة المجانية كثيرا من حالات التعذيب وبشكل يومي.

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