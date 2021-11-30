غضب عارم بعد إساءة دومينيك حوراني للسيّدة العذراء.. هذا ما قالته

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني وهي ترتدي بنطلوناً مرسوم عليه صور للسيدة العذراء مما أغضب كثر.



هذا التصرف دفع دومينيك لتبرير تصرفها في منشور على صفحتها الخاصة اعتذرت فيه وكتبت: "عفوا ما انتبهت شو مرسوم هالبنطلون اول مرة ارتديه.هو ماركة اجنبية philipp plein. مش انا صنعته وما دققت بالرسومات اعتذر من اللي تدايق وما كان قصدي الفيديو مش على قناتي Tik Tok ومش انا صورته ولا شفتو الا بعد الهجوم. وطريقة صياغة الخبر بحد ذاتها هجومية وما احترمت الديانة المسيحية".