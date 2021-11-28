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باسم مغنية يُحدث ضجة بتصريحاته عن تيم حسن وشخصية "جبل" في "الهيبة"

28
NOVEMBER
2021
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لها - أثار النجم باسم مغنية جدلاً واسعاً بعد التصريحات التي قالها عن رأيه بمسلسل "الهيبة" في جزئه الخامس والأخير، وما قاله عن الدور المميّز الذي قدمه النجم السوري تيم حسن، في شخصية "جبل".
 
وفاجأ النجم اللبناني بما قاله خلال استضافته في برنامج "شو القصة" مع الاعلامية اللبنانية رابعة الزيات، إن دور "جبل يعد أضعف الأدوار التي جسدها تيم حسن، في مشواره الفني الحافل"، مبيناً أنه "حتى لو كان العمل له جماهيرية وحظي على حب الجمهور وظهر في عدة أجزاء فهذه وجهة نظره".
 
وعقب باسم أنه ورغم وجهة نظره تلك إلا أنه لا يوجد نجم على الساحة أفضل من تيم حسن، لتقديم دور "جبل" في "الهيبة"، قائلاً: "تيم حالة خاصة بشكل عام وأنا معجب فيه كممثل".
 
وبرر رأيه قائلاً: "تيم حسن له تاريخ كبير في الدراما العربية عامة، وتاريخه هذا أهم لدي من شخصية جبل"، معقباً: "هذا الدور لم يضره فنياً، واللي متابع مسيرة تيم يعرف إنه ممثل كبير مش عادي وبالتالي إذا مر بمرحلة عاملة جماهيرية أنا لو مكانه كنت بكفي عادي".
 
تفاعل الجمهور بشكل واسع مع تصريحات النجم اللبناني وانقسمت التعليقات بين من أيدت رأيه وبأن النجم السوري لديه الكثير من الأدوار المركبة المهمة التي قدمها وكانت استثنائية ومميّزة إلى جانب دوره في "جبل" مثل "أسعد الوراق"، "الملك فاروق" و"التغريبة" و"الأندلس"، في حين رفض عشاق مسلسل "الهيبة" هذا الكلام، مؤكدين أن شخصية "جبل" ليست أضعف أدواره مدللين على أن الأتراك بدأوا في صناعة نسخة تركية من العمل.
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