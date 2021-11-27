مسلسل كوري جديد يطيح بـ squid game.. أعلى مشاهدة على نتفليكس

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أزاح مسلسل كوري جديد بعنوان “Hellbound” مسلسل لعبة الحبار “Squid Game” من صدارة قائمة نتفليكس في المسلسلات الأكثر مشاهدة.

وتصدر المسلسل في 80 دولة، في غضون 24 ساعة من عرضه الأول على شاشات التلفاز، حيث أصبح المسلسل الأكثر مشاهدة في العالم على نتفليكس.

وتدور أحداثه حول كائن غريب يقوم بزيارة الناس ليبلغهم عن موعد وفاتهم، حيث هنا تبدأ مخلوقات عملاقة بملاحقة المذنبين لحرقهم وإرسالهم للجحيم.

وعرضت الحلقة الأولى من المسلسل لأول مرة في مهرجان تورنتو السينمائي لعام 2021 في سبتمبر الماضي، وهو مسلسل من إخراج يون سانغ هو.