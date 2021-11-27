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مسلسل كوري جديد يطيح بـ squid game.. أعلى مشاهدة على نتفليكس

27
NOVEMBER
2021
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أزاح مسلسل كوري جديد بعنوان “Hellbound” مسلسل لعبة الحبار “Squid Game” من صدارة قائمة نتفليكس في المسلسلات الأكثر مشاهدة.

وتصدر المسلسل في 80 دولة، في غضون 24 ساعة من عرضه الأول على شاشات التلفاز، حيث أصبح المسلسل الأكثر مشاهدة في العالم على نتفليكس.

وتدور أحداثه حول كائن غريب يقوم بزيارة الناس ليبلغهم عن موعد وفاتهم، حيث هنا تبدأ مخلوقات عملاقة بملاحقة المذنبين لحرقهم وإرسالهم للجحيم.

وعرضت الحلقة الأولى من المسلسل لأول مرة في مهرجان تورنتو السينمائي لعام 2021 في سبتمبر الماضي، وهو مسلسل من إخراج يون سانغ هو.

 وكشفت مصادر إعلامية بأن السبب الرئيسي وراء تفوق مسلسل Hellbound على لعبة الحبار هو أنه بينما كان الأخير يتناول حياة الناس البسطاء المتفائلين الذين يخاطرون بحياتهم من أجل المال، كان المسلسل الأول على عكسه تماما فهو يتناول فريق الشياطين الذين يبحثون على المذنبين.
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