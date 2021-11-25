أول صورة لريتا حرب من داخل المستشفى...

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نشر مدرب الممثلين بوب مكرزل صورة عبر حسابه على "انستغرام" ظهرت فيها يدّه مع يدّ الممثلة والاعلامية ريتا حرب من داخل المستشفى في تركيا، حيث يتعالجان من حادث السير المروّع الذي حصل معهما الاسبوع الماضي.



ويبدو من خلال الصورة، أن حرب لا تزال في السرير في المستشفى. أما مكرزل فهو على كرسي مدوّلب.



ووجّه مكرزل رسالة إلى حرب، قال فيها:



"تجربة قطعناها سوا، وقمنا منها بسلامة ووعدنا حالنا وبعضنا وعد، انو نرجع نقوم ونمشي لو شو ما صار، واسرع وقت. ريتا حرب علاقتي فيكي قبل الحادث كانت شي، وهلق صارت شي تاني بحبك كتير و حبيت قدي انت قوية و ارادتك للحياة قوية . ويلا... نرجع عل تصوير باقرب وقت، في امور بتصير معنا بتغيرلنا نظرتنا للحياة لو بتفاصيل زغيرة وهيدا الحادث علّمني كتير وغيرلي نظرتي لكتير امور ، اول مرة قدرت اقعد على الكرسي قلت كتر خير الله وانبسطت اني قعدت و بعدها صفنت قدي كنت اقعد و قوم بنهار الواحد و ما كنت عارف يلي عم اعملو قبل هل قد مهم الحمدالله قطعت على خير ويلا مغامرات جديدة. شكرا على كل حدن اطمن علي و خاف علي، شكرا على صلاواتكن لوصلتلي و حميتني و بقلكن انو عم حاول رد على الكل بس لهلق ما لحقت افتح كل شي و ايام عم كون تعبان ما بقدر رد بس رح ضل جرب خلص كل مسج و الكول".