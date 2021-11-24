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كشفت الإمارات العربية المتحدة، في حدثٍ أقيم في أبو ظبي يوم الثلاثاء، عن تجربة أولى سيارات الأجرة ذاتية القيادة في البلاد.



ويتكون المشروع، المسمى بـ "TXAI"، من أسطول للسيارات ستتم تجربتها في وقت لاحق من هذا الشهر في جزيرة ياس.



ولقد تم الإعلان عن "TXAI" في قمة أبو ظبي للمدينة الذكية، وهو أول مشروع قيادة ذاتية في الإمارات.



وتُعتبر شركة "بيانات" مسؤولة عن هذا المشروع، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، وهي شركة تعمل في مجال البيانات الجغرافية والمكانية في الإمارات العربية المتحدة.



وذكرت المصادر أنه على الرغم من عدم وجود سائق، إلا أنه سيجلس ضابط السلامة في مقعد السائق خلال المراحل التجريبية الأولى.



وبدوره، أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة وحاكم إمارة دبي، هذا الشهر أنه سيتم اختبار السيارات ذاتية القيادة قريباً على طرقات الإمارات العربية المتحدة.



ومن جهته، أوضح حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة "بيانات" أن الشركة "على ثقة من أن التكنولوجيا الكامنة وراء TXAI يمكن أن تصبح ناجحة ومستخدمة في مجالاتٍ أخرى، مثل النقل العام أو لإنفاذ القانون".