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بريطانيا تُدرج الأخطبوط وغيره من الحيوانات البحرية على لائحة "الكائنات الحساسة"

24
NOVEMBER
2021
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أعلنت الحكومة البريطانية أن جميع القشريات البحرية ورأسيات القدم ستُضاف إلى مشروع قانون رعاية الحيوان، بعد أن وجدت دراسة من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية دليلاً على أن هذه الكائنات البحرية حساسة وتتمتع بمشاعر مرهفة.

وسيتم التعرف على الكركند والأخطبوط وسرطان البحر ككائنات "واعية" في المملكة المتحدة، بعد أن وجد بحث جديد أنها تتمتع بجهاز عصبي مركزي ويمكن أن تشعر بالألم.

وتشمل القشريات البحرية القريدس والكركند وجراد البحر وسرطان البحر، بينما تضمّ رأسيات القدم الحبار والأخطبوط.

وبدوره، قال وزير رعاية الحيوان، اللورد زاك غولدسميث، في بيان: "لطالما قادت المملكة المتحدة الطريق في مجال رعاية الحيوانات، وتتجه خطة العمل من خلال وضع خططنا لتقديم أقوى وسائل الحماية في العالم للحيوانات الأليفة والبرية والماشية".

وذكر غولدسميث أن التشريع لن يؤثر على ممارسات الصيد أو المطاعم الّتي تبيع المحار، ولكنّه سيحمي الحيوانات في عملية صنع القرار في المستقبل.

وتابع غولدسميث: "يوفر مشروع قانون رعاية الحيوان ضماناً حاسماً بأن رفاهية الحيوان تؤخذ في عين الاعتبار بشكلٍ صحيحٍ عند تطوير قوانينٍ جديد"، مضيفاً "أصبح العلم الآن واضحاً أن الحيوانات البحرية المذكورة يمكن أن تشعر بالألم، وبالتالي فمن الصواب أن تصبح مشمولة ضمن هذا التشريع الحيوي".

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