ميشال فاضل ورودج يحييان ليلة خيالية بمصر بحضور شخصيات مشهورة

A + A -

في ليلة وُصفت بالمذهلة، أحيا المؤلف والموزع الموسيقي ميشال فاضل ومنسّق الأسطوانات اللبناني رودج، واحدة من أهم الحفلات الموسيقية التي شهدتها مصر والوطن العربي هذا العام والتي حملت عنوان COLORATURA.

الحفل جمع الموسيقى الكلاسيكية والاوركسترا المختص بها ميشال فاضل مع الإيقاع السريع المعروف به DJ رودج، حيث التقيا على مسرح واحد بالشيخ زايد ضمن حفلة فنية ضخمة حضرها الآلاف من الجمهور اضافة الى شخصيات معروفة أبرزهم: رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وزوجته الممثلة ياسمين صبري، الممثل أحمد داوود وزوجته الممثلة علا رشدي وغيرهم.

رافق ميشال فاضل ورودج على المسرح 100 شخصًا (60 موسيقي و 40 كورال) قدموا جميعًا باقة من أجمل الأغنيات بعدما تم اختيار 150 أغنية من أصل الف أغنية ودمجها مع بعضها بالتنسيق بين فاضل ورودج حيث تم توزيع الأغنيات بشكل جديد وتسجيلها في المملكة المتحدة تحت اشراف فاضل. وتم تقديمها مباشرة في بث حيّ لأول مرة في حفل فني ضخم في “زيد بارك” في مصر في تجربة موسيقية جديدة لا مثيل لها، الهبت حماس الجمهور على أن يتم تقديم هذه الحفلة في بلد آخر قريبًا.