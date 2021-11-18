وفاة فنانة شابة بشكل مفاجىء.. وزاهي وهبي يكشف: قبل أيام قليلة كانت تسألني عن بيروت

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أحزن وفاة الفنانة الكويتية الشابة ريما المطوع الوسط الفني، إذ وافتها المنية بشكل مفاجئ وفق ما أكد مقربون منها خلال نعيهم إياها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.



وغرّد الإعلامي زاهي وهبي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "رحلت ريما المطوع، رحلت الفنانة الكويتية الشابة الواعدة، رحلت الصديقة صاحبة الصوت الشجي والمزاج العالي… فقط قبل أيام قليلة كانت تسألني عن بيروت وتخبرني برغبتها في المجيء ثانية إليها، لكن الموت المباغت خطفها من أسرتها ومحبيها…لها الرحمة.. نفسي حزينة!".



وقالت الكاتبة الكويتية سحر بن علي في سلسلة من التدوينات: "ريم المطوع صاحبة الصوت الشجي والاحساس المرهف، الشابة الطموحة والصديقة الداعمة دائماً، خطفها الموت فجأة ولا كأننا كنا نتحدث قبل يومين ونضحك. لروحك السلام يا ريما".



المصدر: لها