فنان يتعرض لوعكة صحية ويخضع لعملية جراحية خطيرة

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أعلن الفنان المصريّ حسام داغر، على مواقع التّواصل الإجتماعيّ، خضوعه لعمليّة جراحيّة خطيرة، إثر إصابته بوعكة صحيّة، أثناء تواجده في جورجيا. وأضاف بعدها أنّه أجبر على الخضوع لها، إذ إنّه مؤمن بقضاء الله، طالبًا الدّعاء من محبيه، لتخفيف آلامه.



إلتحق حسام داغر سابقًا بمركز الإبداع الفنيّ في دار الأوبرا المصريّة، وشارك في مسلسلات عدّة، أبرزها مسلسل " النهاية " في رمضان 2020، من إخراج ياسر سامي، وبطولة باسم مغنية، يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي وسهر الصايغ.