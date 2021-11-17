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بالصور- الملكة رانيا تقود سيارتها برفقة كاميلا دوقة كورنوال في جولة حول الأردن

17
NOVEMBER
2021
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وصل الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، برفقة زوجته كاميلا باركر دوقة كورنوال، إلى المملكة الأردنية الهاشمية أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين، يلتقي خلالها الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله.

بعد أن استقبل الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا الأمير تشارلز وكاميلا في قصر الحسينية غرب العاصمة بعمان، فاجأت ملكة الأردن محبيها، إذ أخذت دوقة كورنوال في جولة بسيارتها الخاصة من علامة تيسلا Tesla، وقادت بنفسها حتى وصلا إلى مركز الأطفال والذي كان من المقرر زيارته.

بدت الملكة رانيا أنيقة بفستان بقصة المعطف باللون الكريمي وأكملت إطلالتها الجذابة بحزام ذهبي يأخذ الأنظار، بينما اختارت كاميلا باركر فستان زاهي باللون الأزرق المطبوع من بيت الأزياء Fiona Clare.

التقت الملكة رانيا وكاميلا دوقة كورنوال بأطفال أردنيين في مركز الملكة رانيا للأسرة والأطفال “QRFCC”، حيث كانوا يشاركون في أنشطة مختلفة بالإضافة إلى تلقي عدد من الفتيات في سن المراهقة درسًا في “المهارات الحياتية” حول تعزيز ثقتهن بأنفسهن.

تأسست منظمة “QRFCC” من قبل مؤسسة نهر الأردن “JRF” في عام 2005 لتقديم خدمات تهدف لمكافحة إساءة معاملة الأطفال للعائلات من أصول أردنية وفلسطينية وسورية وتقوية الأسر في جميع أنحاء الأردن.

خلال اللقاء عبر الأمير تشارلز للملك عبد الله، عن ما مدى إعجابه بالأردن والجهود التي يبذلها جلالة الملك من أجل رعاية عدد كبير من اللاجئين القادمين من جميع أنحاء المنطقة، قائلا “الأردن بلد مضياف بشكل لا يصدق، إنه رائع”.

واعتذر الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا عن تأجيل الرحلة التي كانت مقررة في شهر آذار 2020، وتأخرت بسبب الوباء، وتأتي أهمية هذه الزيارة بسبب الاحتفال بالذكرى المئوية للأردن هذا العام.

والجدير بالذكر، أن الحكومة البريطانية طلبت من الأمير تشارلز وزوجته كاميلا باركر زيارة الأردن لتأكيد التعاون بين البلدين، ومن المقرر أن يقوم ولي عهد بريطانيا ودوقة كورنوال بجولة في مصر خلال الأيام الأربعة المقبلة.

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