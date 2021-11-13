صورة لطفل ينام بين أنقاض منزله تفوز بجائزة بيئية دولية

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قادت صورة التقطت لطفل ينام بين أنقاض منزله دمره ارتفاع منسوب البحر، على أحد شواطئ توغو لفوز المصور الإسباني أنطونيو رينونشيو، بجائزة المصور البيئي الأولى لعام 2021.



وشهدت النسخة 14 من هذه المسابقة، قرابة 7000 مشاركة من 119 دولة، وتمّ الإعلان عن الفائزين بها الاثنين، خلال قمة المناخ COP26، التي تقام في غلاسكو. وقد نُظم هذا الحدث بالتعاون بين الجمعية الخيرية البيئية "سيوم"، ومنصة البث البيئي "ووتربير"، وشركة "نيكون" المتخصصة في منتجات البصريات والتصوير.



وقال المصور، إنه كان من الغريب مشاهدة اقتراب الماء عاما بعد آخر، إلى اليابسه، في كل مرة أتجه فيها نحو المطار عبر الطريق الساحلي للومية عاصمة توغو".



وأشار إلى أن "المسألة خطيرة والقليل من الناس يعرفون ويتحدثون عن الأمر".