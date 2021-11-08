رواد مركبة "سبيس إكس" يُجبرون على ارتداء الحفاضات بسبب تعطل المرحاض

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أجبر تسرب في مرحاض كبسولة تابعة لشركة سبيس إكس رواد الفضاء على استخدام الحفاضات في رحلة عودتهم إلى الأرض.



وجاء هذا القرار عقب سلسلة من الاجتماعات يوم الجمعة، قرر من خلالها مديرو البعثات إحضار ماك آرثر وبقية طاقمها إلى المنزل قبل إطلاق بدائل لهم، وكان قد تأخر إطلاق سبيس إكس بالفعل لأكثر من أسبوع بسبب سوء الأحوال الجوية ومشكلة طبية لم يتم الكشف عنها تتعلق بأحد أفراد الطاقم.



وتستهدف سبيس إكس الآن الإقلاع ليلة الأربعاء على أقرب تقدير.



وأصبح على رواد الفضاء الآن التعامل مع مشكلة تسرب المرحاض إلى جانب بعض العثرات الأخرى، حيث اكتشفوا بركاً من البول لأول مرة خلال رحلة سبيس إكس الخاصة في أيلول، عندما انفصل أنبوب عن اللصق وانسكب البول تحت الألواح الأرضية.



لذلك، أوضح المهندسون أن الكبسولة لم تتعرض للضرر الهيكلي بسبب البول وأنها كانت آمنة للعودة، ولكن سيتعين على رواد الفضاء الاعتماد على ما تصفه ناسا بـ"الملابس الداخلية الماصة".