التهمته سمكة قرش أمام زوجته...في أستراليا!

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توفي رجل في أستراليا يوم السبت بطريقة مأساوية، بعدما تعرّض لهجوم عنيف من سمكة قرش ضخمة على الشاطئ قبالة سواحل أستراليا الغربية.



وفي التفاصيل، أنهى "القرش الأبيض" حياة البريطاني بول ميلاتشيب أثناء السباحة على شاطئ في نورث فريمانتل في بيرث صباح يوم السبت، بينما كانت زوجته تشاهد زوجها قبالة الشاطئ وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة.



ومن جهتهم، أفاد أربعة مراهقين بأنهم رأوا القرش يقترب من الرجل، فاتصلوا فوراً بخدمات الطوارئ ثمّ انطلقوا على طول الخط الساحلي في زورقهم لتحذير السباحين وراكبي الأمواج الآخرين للخروج من الماء.



وفي حديثها إلى وسائل الإعلام بعد ظهر يوم الأحد، أكّدت زوجة الضحية أن زوجها توفي وهو يفعل ما يحبه، أي الاستمتاع بركوب الأمواج والحفاظ على لياقته البدنية، وقالت: "ارقد بسلام يا بول".